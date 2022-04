Vídeo: motorista quebra braço de idoso após levar ‘buzinada’ no trânsito

São Paulo – Um homem quebrou o braço de um idoso em São Vicente, no litoral paulista, após se irritar com a buzina da vítima. Passageiros de um ônibus que estava no local registraram o momento.



motorista quebra braço de idoso após levar ‘buzinada’ no trânsito (Foto: Reprodução / Twitter)

Na cena é possível perceber quando o agressor puxa o braço do senhor para fora do automóvel e o torce até quebrá-lo. O idoso buzinava para que o carro à frente seguisse, mas, em vez de continuar em seu caminho, o motorista desceu para tirar satisfação e agrediu o homem de 63 anos.

“Você sabe para quem buzinou? Sabem com quem está falando?”, gritou o agressor, que fugiu.

A vítima teve de dirigir por quilômetros com o braço quebrado até chegar em casa, e foi socorrida pela esposa, que chamou uma ambulância. O dano não se deu apenas pela própria lesão, mas também por impedir a vítima de garantir seu rendimento, uma vez que trabalha como motorista de aplicativo.

O idoso mal se lembra do momento em que foi agredido, mas está abalado e preferiu não ser identificado. A polícia investiga o caso, mas ainda não identificou o responsável por causar a lesão ao senhor.

Veja vídeo:

Fonte: Portal R7