VÍDEO: Motorista de aplicativo joga carro em igarapé para fugir de assalto

Um motorista de aplicativo, não identificado, ao perceber que estava sendo levado para um assalto, jogou o carro no Igarapé do Mindu, no trecho que passa pela Avenida das Torres, na Zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta sexta-feira (8).

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista estava em uma corrida com uma mulher ia do bairro Compensa, na Zona Oeste, para o Alfredo Nascimento, Zona Norte. Ao perceber que poderia ser vítima de assalto decidiu causar o acidente, jogando o veículo contra uma ponte em direção ao igarapé.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram populares socorrendo o motorista, que nas imagens aparece machucado e caído no chão.

Veja os registros:

🔸️Motorista de aplicativo joga carro em igarapé para fugir de assalto em Manaus pic.twitter.com/V7E4Ydq7T2 — Portal Tucumã (@PortalTucuma) April 8, 2022

O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Em relação a passageira, não se sabe sobre o paradeiro dela. Até o momento ninguém foi preso.

Fonte: Portal Tucumã