Vídeo mostra momento que pistoleiro é expulso a pedradas durante tentativa de homicídio

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que um casal foi surpreendido por um pistoleiro na tarde deste sábado (9), na linha de fronteira entre Brasil e Paraguai, em Pedro Juan Caballero – cidade paraguaia vizinha a Ponta Porã (MS).

Pelas imagens de câmeras, é possível ver que o homem chega de moto, em baixa velocidade, avança pela calçada e começa a atirar. O mais inusitado é que uma das vítimas, usa o veículo estacionado para se proteger e reage à tentativa de homicídio arremessando pedras contra o pistoleiro.

Na sequência, após pouco mais de 20 segundos da ação criminosa, o pistoleiro faz o retorno e foge. Conforme apurado, o homem não foi atingido por nenhuma bala e ainda caminha ao redor do local para verificar se existem novos atiradores.

No local foram encontradas pelo menos 7 cápsulas, de uma pistola 9 mm. O homem que aparece atirando as pedras no vídeo disse à polícia que nunca havia recebido ameaças de morte.

O caso está sob investigação pela polícia paraguaia.

*Com informações do G1