Vídeo mostra homem sendo executado a tiros enquanto lavava carro

Silvio Macedo Cardozo, 48, foi assassinado a tiros por volta de 13h05 desta sexta-feira (22), na Rua 212, Conjunto Cidadão 5, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

De acordo com informações da polícia militar, dois homens em uma motocicleta foram até a casa da vítima que estava lavando um veículo quando o crime aconteceu.

Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa e mostram o momento em que um dos suspeitos entra no local. Nas imagens é possível perceber quando o homem vira de costas, saca a arma e atira contra a vítima. Silvio ainda tentou sacar uma arma para reagir, mas foi atingido com três tiros. O suspeito do crime levou a arma que estava com a vítima.

Silvio ainda foi socorrido e encaminhado para Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, mas a morte foi constatada pela equipe médica. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Os familiares da vítima estavam bastante abalados e estiveram na unidade hospitalar. Eles não quiseram comentaram sobre o caso por medo de represálias. A família afirmou que Silvio era um trabalhador.

Uma das linhas de investigação da polícia é o crime de latrocínio. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por Portald24am