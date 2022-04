Vídeo : Moleque de 14 anos toma uma coça porque tava assobiando e isso irritou o covarde de 27 anos

Uma atitude covarde de um rapaz de 27 anos contra um adolescente de 14 anos revoltou os moradores do Distrito Federal na tarde do último sábado (23). Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o homem que não teve o nome divulgado, arregaça um moleque na bicuda dentro de uma quadra esportiva da 3ª avenida da Vila Nova Divinéia, no Núcleo Bandeirante.

A movimentação foi gravada por uma outra criança que estava na quadra no momento do espancamento e repassada a vizinhos.

No vídeo é possível ver a pessoa adulta desferindo diversos chutes contra o corpo da vítima. A criança que grava as cenas pede ajuda, enquanto o menino agredido se encolhe no chão, numa tentativa de proteger a cabeça dos golpes.

A gravação revelada pelo Metrópoles tem apenas 12 segundos, mas as crianças que estavam na quadra esportiva afirmam que o homem agrediu o adolescente por cerca de 3 minutos. A motivação para os ataques, segundo os vizinhos, teve a ver com assobios que o jovem fazia para chamar a mãe na frente de casa.

De acordo com as testemunhas, “Eles moram um de frente pro outro, o adolescente chega em casa, assobia e grita para a mãe abrir o portão, e isso incomoda o rapaz”, explicou Eduardo Ribeiro Machado, 32 anos, servidor público e vizinho dos envolvidos.

O homem teria reclamado com o adolescente, o que motivou uma discussão. O garoto de 14 anos teria dito: “Você não vai me bater, porque não é meu pai”. O agressor, então, teria respondido: “Você vai ver se eu não sou seu pai”. Depois disso, o menor de idade foi para a quadra esportiva, o homem o seguiu e o espancou.

O caso gerou revolta entre os vizinhos, que no mesmo dia foram para a frente da casa do agressor. A mãe do adolescente abriu boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e o menor de idade fez exames de corpo de delito.

