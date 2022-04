VÍDEO: Mãe chora ao reencontrar filha perdida há uma semana na floresta

A cena comoveu quem presenciou o reencontro de mãe e filha.

Após uma semana desaparecida na floresta junto com a avó e uma irmã de 11 anos, Julia Silva Fernandes, de 6 anos, finalmente reencontrou a mãe. A cena emocionante foi registrada e compartilhada na internet. As imagens mostram a mãe chegando no hospital após receber a notícia de que as três haviam sido encontrada e resgatadas.

A mulher percorre o corredor do hospital até se encontrar com uma das filhas. Ao ver a mãe, a criança se joga nos braços dela e começa a chorar. Elas ficam abraçadas chorando juntas enquanto uma enfermeira permanece ao lado da mãe e da menina. A cena comoveu quem presenciou o reencontro de mãe e filha.

Sobre o caso

A avó e duas netas que estavam desaparecidas há uma semana foram encontradas nesta quarta-feira (6) em uma região de mata em Goianápolies, a 26 quilômetros de Anápolis (GO). As crianças e a avó saíram de casa para comprar um presente de aniversário e acabaram se perdendo na floresta.

Segundo informações da Polícia Militar de Goiás (PMGO), elas foram encontradas debilitadas e desidratadas e foram encaminhadas para o Hospital de Goianápolis. Posteriormente, as crianças devem ser levadas para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Pediátrica de Anápolis.

A avó, Tasmania Silva de Lucena Soares, de 45 anos, Isabella Silva Fernandes, de 11 anos, e de Julia Silva Fernandes, de 6, desapareceram na última quarta-feira (3), por volta das 11h.

Conforme a PM, ao serem localizadas na manhã desta quarta, avó e netas estavam deitadas às margens de um ribeirão dentro de uma cabana de palha improvisada em uma área de mata fechada. O local fica próximo à BR-153. As três estariam muito debilitadas, com fome e sede. Elas foram elvadas para o hospital.

Fonte: Portal Tucumã