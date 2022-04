Vídeo: incêndio destrói apartamento

Um incêndio atingiu um apartamento no quarto andar de uma das torres do Condomínio Unique, que fica na Avenida Via Láctea, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que foi acionado para atender o incêndio, o incêndio aconteceu no quarto andar do prédio, em um dos quartos passando para a área do closed ao lado. Os dois cômodos sofreram perda total.

Ainda conforme os militares, foi utilizado o sistema de incêndio do edifício para combater o fogo. Um cano de água no andar superior estourou e inundou todo o apartamento.

Não havia ninguém no imóvel quando o incêndio iniciou. Uma mulher de 54 anos foi encontrada desfalecida nas escadas e resgatada. A vítima recebeu atendimento médico e foi liberada.

As causas do início do incêndio ainda devem ser investigadas.

Do Portald24am