VÍDEO: idoso tem cabeça quebrada pelo filho durante surra em Manaus

Na tarde deste domingo, (03), um homem identificado como Antônio Wellington Andrade da Silva, (39), agrediu o próprio pai idoso de 62 anos no bairro Cidade Nova. A confusão se iniciou por conta da família ter se negado emprestar dinheiro para Wellington, o mesmo é viciado em drogas e bebida.

O pai ao reclamar da situação enfureceu o agressor, foi neste momento que começaram as agressões, o agressor chegou a ameaçar o próprio pai de morte. O idoso de 62 anos teve sua cabeça quebrada após se jogado no chão pelo próprio filho. Essa não é a primeira vez que Antônio Wellington agride o pai. O idoso já fez um boletim de ocorrência anteriormente por conta das agressões do filho, hoje mais uma vez foi alvo da fúria dele.

A polícia militar foi chamada ao local, mas Wellington já havia fugido do local. O idoso foi levado ao SPA mais próximo pelos policiais para receber o atendimento necessário.

Veja Vídeo:

Fonte: Portal Tucumã