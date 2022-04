VÍDEO: Idoso de 84 anos morre atropelado enquanto vendia pipoca em Porto Velho

Ele ainda foi socorrido às pressas para o hospital João Paulo II, mas não resistiu durante a madrugada deste domingo (03). O motociclista teve lesões leves

Morreu no hospital João Paulo II, o idoso identificado como José Ribamar Feitosa, 84, que foi atropelado por uma motocicleta no final da tarde de ontem (02) na Avenida José Amador dos Reis, próximo a Rua Benedito Inocêncio, na zona Leste de Porto Velho (RO). Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento do acidente.

O idoso que era vendedor de pipoca estava empurrado o carrinho dele e ao tentar atravessar a avenida foi atingido em cheio por uma motocicleta XR300.

No momento do atropelamento, a motocicleta caiu por cima do idoso e o deixou em estado grave. Ele ainda foi socorrido às pressas para o hospital João Paulo II, mas não resistiu durante a madrugada deste domingo (03). O motociclista teve lesões leves.

Fonte: Rondoniaovivo