Vídeo flagra queda de paraquedista do exército durante salto

Imagens de uma câmera de segurança flagrou o momento da queda da paraquedista do Exército Brasileiro, Bruna Ploner, de 33 anos, que morreu após um salto no centro de paraquedismo de Boituva, no interior de São Paulo.

O acidente aconteceu na manhã de domingo (24), quando a paraquedista tentou fazer uma manobra, conforme relatos de testemunhas. Nas imagens, é possível ver que a mulher passa ao lado direito do vídeo. Na sequência, bate com força contra o chão e é arrastada pelo paraquedas. Bruna foi atendida ainda com vida e levada ao Hospital Municipal São Luiz, em Boituva, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 9h para atender a ocorrência. Os bombeiros constataram que Bruna sofreu politraumatismo durante a tentativa de pouso.

A escola de paraquedismo “Go Fly” informou que Bruna estava desacompanhada e que o acidente aconteceu após ela tentar fazer um curva, em baixa altitude. Ainda de acordo com a empresa, não houve falha nos equipamentos.

A Polícia Civil informou que o local do acidente foi periciado e que apreendeu o equipamento utilizado pela paraquedista. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial.

A Comissão de Desportos do Exército (CDE) publicou uma nota nas redes sociais lamentando a morte da sargento.

“A CDE informa, com profundo pesar e tristeza, o falecimento da 3º Sargento do Programa de Atletas de Alto Rendimento Bruna Plonner, na cidade de Boituva, em decorrência de acidente ocorrido durante a prática da atividade de paraquedismo nessa cidade. O Presidente da Comissão de Desportos do Exército, em nome dos demais integrantes da CDE, solidariza-se com familiares e amigos da Sgt Bruna Plonner, e expressa as mais sinceras condolências pela perda, agradecendo a dedicação e o trabalho prestados à Equipe de Salto Livre do Exército e do Brasil.”

Por No Amazonas é Assim