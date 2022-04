Vídeo: estudante morre após colisão com poste

O estudante Caio do Carmo Texeira, de idade não divulgada, morreu na manhã desta sexta-feira (15) após colidir a motocicleta que pilotava contra um poste de energia no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus.

A mãe da vítima esteve no local e entrou em desespero. Caio foi levado desacordado para o Hospital Chapot Prevost, que fica no mesmo bairro, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. O corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Não há informações sobre as causas do acidente. O jovem não estava usando capacete quando colidiu contra o poste. Segundo informações da 28º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a unidade policial não foi acionada portanto não tomou conhecimento da ocorrência.

Por Portald24am