Vídeo de criança fumando cigarro eletrônico gera polêmica na fronteira de MS

Um vídeo que circula nas redes sociais da fronteira está causando polêmica em Ponta Porã, cidade que faz fronteira com Pedro Juan Caballero. Nele uma criança de aproximadamente 5 anos de idade é filmada fumando um cigarro eletrônico ao lado de outra menina.

As imagens foram postadas no perfil de uma adolescente, conforme apurou a reportagem do Midiamax. No vídeo é possível ouvir o áudio em que a criança é incentivada a fumar e depois questionada em tom de brincadeira.

“Quem te ensinou isso? Quem te ensinou a fumar, fala pra mim?”, chamando a menina pelo nome. Em seguida, após sugar o cigarro eletrônico e depois soltar a fumaça pela boca, ela responde: ”A minha mãe”.

Diante das imagens, que foram entregues à GCMFron (Guarda Municipal de Fronteira), o secretário municipal de segurança de Ponta Porã, Marcelino Nunes, formalizou uma denúncia ao Conselho Tutelar da cidade, pedindo providências sobre o caso.

“Isso é um absurdo! Não podemos ficar calados em relação a uma situação como esta. Onde estão os pais dessas crianças que não estão vendo a gravidade desse tipo de coisa e os estragos que o cigarro eletrônico provocam? ”, disse Marcelino à reportagem do Midiamax.

Veja Vídeo: