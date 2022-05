Vídeo: comerciante é executado em frente do próprio comércio

O comerciante Jackson Gomes Barbosa, 27, foi executado a tiros neste sábado (30) em frente ao seu estabelecimento localizado na Rua Vera Cruz, bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, Jackson estava sentado em frente ao seu comércio quando um carro, não identificado, chegou no local. Em seguida, um dos suspeitos desceu do veículo e efetuou aproximadamente sete tiros de arma de fogo contra a vítima.

Ainda segundo informações repassada à Polícia Militar, o comerciante tem passagem pela polícia por posse de entorpecentes.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por Portald24am