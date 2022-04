Vídeo: Anitta vai ao chão! Dançarino se empolga com ‘Envolver’ e derruba cantora

A cantora Anitta foi ao chão após ser derrubada por um dos seus dançarinos enquanto fazia a performance da música Envolver, durante nova apresentação na sexta-feira(22), no Coachella, festival de música que acontece na Califórnia, Estados Unidos. O dançarino acabou se empolgando e empurrando com força a artista.

A coreografia acabou sendo um pouco violenta e a cantora foi bruscamente ao chão, mas Anitta rapidamente conseguiu se recompor fazendo o famoso passo do refrão com a rebolada apoiada às mãos no chão.

Um vídeo do momento do ocorrido no palco acabou viralizando nas redes sociais. “Anitta quase parou aqui no Brasil com essa ‘pimbada’”, brincou um fã. “Foi tão forte que ela quase caiu”, disse outro. “Esse dançarino deve ter levado uma bronca depois”, especulou um terceiro.

Anitta estreou no palco do Coachella no dia 15 de abril e voltou a cantar na última sexta-feira(22), com as mesmas apresentações do primeiro show.

Por Portald24am