Via Verde Shopping e CIDOM realizam palestra sobre Autismo

O Centro Integrado de Desenvolvimento Osmarina Montrezol (CIDOM), em parceria com o Via Verde Shopping, promoveu, durante dez dias, a conscientização e respeito às diferenças, em um espaço destinado a atividades motoras e Pedagógicas voltadas para crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista.

Para encerrar a programação, no próximo sábado, 30, será realizada uma palestra com o tema “Autismo: conceitos, sinais precoces e estimulação em casa”.

Osmarina Mostrezol, sócia-proprietária do CIDOM, disse que a palestra tem como finalidade desmistificar o autismo, além de possibilitar às mães e familiares que não têm acesso às terapias uma forma de estimular seus filhos em casa.

A palestra acontece dia 30 de abril, no Via Verde Shopping, às 18h, e será aberta ao público em geral.