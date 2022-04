Via verde shopping e CIDOM fazem atendimento gratuito a crianças e jovens com autismo

Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2007, com o objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em alusão a essa data, o Via Verde Shopping, em parceria com o Centro Integrado de Desenvolvimento Osmarina Montrezol – CIDOM, está promovendo dez dias de conscientização e respeito às diferenças em um espaço destinado a atividades motoras e Pedagógicas, voltadas para crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista.

De acordo com a sócia proprietária do Cidom Osmarina Montrezol, a ideia surgiu para dar visibilidade ao tema e sanar dúvidas da população que não tem acesso direto às terapias e/ou não sabe quais os primeiros passos a serem percorridos quando percebe algum traço de Autismo na criança, além de desmistificar alguns mitos sobre as pessoas com autismo.

Serão ofertadas atividades lúdicas pedagógicas, circuitos motores, esclarecimento de dúvidas, além do encerramento com uma palestra.

O evento ocorre no período de 20 a 30 de abril das 17h às 20h no Via Verde Shopping.