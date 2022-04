Veja vídeo: Polícia Civil prende seis pessoas envolvidas em crimes de roubo em Mâncio Lima

Ao final da manhã desta segunda-feira, 11, a Polícia Civil em Mâncio Lima prendeu seis pessoas por força de mandados judiciais em desfavor de indivíduos investigados pelo cometimento de roubos e furtos praticados contra logistas do centro da cidade.

Durante a ação policial de cumprimento dos seis mandados de prisão preventiva, a policia capturou seis, pessoas, são elas: F. N. S.S – 25 anos; R.L. G – 21 anos; C. C. P – 30 anos; M. S. C – 29 anos; J. M. S – 28 anos e A. M. L. S – 19 anos (mulher).

O trabalho investigativo da Polícia Civil possibilitou identificar os autores dos delitos praticados com freqüência tendo como vitimas os vários comércios localizados no centro da cidade. Um dos comerciantes contabilizou prejuízo das mercadorias subtraídas que chegou a mais de cem mil reais.

A mulher presa A. M. L. S – 19 anos, de acordo com a investigação, era responsável por identificar os pontos e as mercadorias que seriam subtraídas pelos comparsas.

As prisões ocorridas nos últimos meses são resultados da atual gestão que vem intensificando as ações da Policia Civil em todas as regionais no sentido combater a criminalidade e contribuir com a queda nos índices de criminalidade e devolver a sensação de segurança a população.

Os presos foram conduzidos a Delegacia Geral do município e em seguida colocados a disposição da justiça.