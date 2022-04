Veja o que abre e o que fecha no feriado prolongado de Páscoa no Acre

A partir de quinta-feira (14), ponto facultativo na administração pública no Acre, e na sexta (15), feriado nacional da Sexta-Feira Santa, alguns serviços vão ter o horário de funcionamento alterado. Serviços essenciais como saúde, segurança, abastecimento de água e distribuição de energia elétrica são mantidos normalmente.

O calendário oficial de Rio Branco, capital do Acre, diz que a Quinta-feira Santa é ponto facultativo e a Sexta-Feira Santa, quando é celebrada a Paixão de Cristo, é feriado nacional.

Com isso, a administração pública, agências bancárias e outros setores suspendem os atendimentos no feriado prolongado e retornam na segunda (18). Veja o que abre e fecha:

Órgãos públicos

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco, o Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) não vão funcionar a partir de quinta (14).

Já as unidades de atendimento em saúde, sendo elas de urgência e emergência como o pronto-socorro e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) mantêm o funcionamento normal.

Na Segurança Pública, as delegacias também seguem com o atendimento normal durante o feriado.

Correios e bancos

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) informou que não haverá expediente apenas na sexta (15). Na quinta (14), as agências abrem normalmente.

De acordo com o Sindicato dos Bancários do Acre (Seeb-AC), os bancos atendem normalmente na quinta e suspendem os serviços na Sexta-Feira Santa. Na segunda (18), os atendimentos voltam ao normal, das 8h às 13h.

Somente serviços pelos aplicativos digitais, internet banking e caixas eletrônicos vão continuar funcionando no feriado.

Judiciário

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) informou que na quinta e na sexta o expediente será apenas por plantão judicial tanto na primeira quanto na segunda instância. Com isso, serão atendidas somente medidas urgentes como apreciação de habeas corpus e mandados de segurança.

Via Verde Shopping

A assessoria de comunicação do Via Verde Shopping informou que o local vai funcionar normalmente na quinta (15) e sexta (16), das 10h às 22h. Tanto as lojas, como praça de alimentação e cinema (de acordo com a programação) estarão abertos no feriado.

Fonte: G1Ac