Veja momento que cliente morre durante tiroteio em restaurante; VÍDEO CHOCANTE

Um cliente morreu e outras duas pessoas ficaram feridas nessa quarta-feira (13), durante um tiroteio entre policiais federais e bandidos, dentro de um restaurante, no bairro da Marambaia, em Belém.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais é possível perceber quando dois assaltantes chegam e abordam dois clientes que estavam almoçando em uma mesa, próximo à área externa.

Minutos depois, um terceiro assaltante de capacete rosa surge para roubar outras pessoas.

Nessa hora, três policiais federais, dois deles de uniforme e um de camisa rosa, sacam as armas e começa o tiroteio. Os policiais estavam almoçando no restaurante.

Durante a troca de tiros, o cliente, identificado como Elias Rodrigues Santana, de 41 anos, foi baleado durante o tiroteio. O corpo do homem ficou debruçado sobre a mesa onde ele almoçava. Outras duas pessoas, que estavam no local, também foram atingidas.

O Centro de Perícias do Pará (CPC) foi acionado, para realizar a remoção do corpo.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão de Homicídios de Belém e que diligências estão sendo realizadas para ouvir testemunhas e coletar informações sobre o caso.

Em nota, a Polícia Federal do Pará informou que lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares das vítimas. Diz, ainda, que prestará todo o apoio institucional para a identificação dos autores e esclarecimento de todas as circunstâncias dos fatos.

Por Portal Tucumã