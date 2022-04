Veículo que atropelou jovem na Amadeo Barbosa era dirigido por funcionário de oficina mecânica

O grave acidente envolvendo uma caminhonete e uma bicicleta ocorreu, na noite desta terça-feira, 12, na Amadeo Barbosa, próximo ao estádio Arena da Floresta, região do Segundo Distrito de Rio Branco, Acre.

Segundo apurado por nossa equipe, o jovem Ícaro Ferreira da Silva, 18 anos, retornava do trabalho quando foi atingido pela caminhonete e arremessado cerca de 50 metros.

O carro, que seria de uso da segurança do governo do estado, estava sendo conduzido por um funcionário de uma oficina mecânica, onde o carro passaria por revisão.

Nossa equipe entrou em contato com o comandante da Polícia Militar do Acre, o Coronel PM Paulo Cesar Gomes da Silva, que nós relatou que o veículo estava na oficina para manutenção e era conduzido por um funcionário do local.

Entramos em contato com a gerência da loja, que confirmou ser um funcionário e que está apurando as causas do acidente e nos enviou a seguinte nota:

DALCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS – Nota de esclarecimento – Acidente de trânsito

Um advogado, que se apresentou como representante do condutor, foi enviado ao Pronto-Socorro da capital, onde estava os familiares da vítima, para prestar apoio e se colocar a disposição dos mesmos.

Ícaro passou por um procedimento cirúrgico ainda na noite de ontem e segue internado em estado grave.