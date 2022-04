Veículo do Acre é recuperado em Rondônia após golpe em venda por aplicativo

A Polícia Civil do Acre com apoio da 7ª R l Garcia de Porto Velho/RO, recuperou na manhã desta terça-feira, 12, em Porto Velho/RO após ser comprado por golpistas em aplicativos de compra e venda.

Após a vítima anunciar o seu carro Prisma na OLX, um homem fez contato e acordaram a compra e venda do veículo. O que a vítima não espera era que o depósito realizado pelo suposto comprador no caixa eletrônico era de uma empresa e ainda que a assinatura era falsa.

A vítima chegou a consultar o aplicativo do banco, local em que constava o crédito do valor depositado, mas com a indicação de “bloqueado”. Em seguida a vítima assinou e entregou o DUT (documento de transferência do veículo) ao suposto comprador. Quando a vítima percebeu que o valor não havia sido creditado percebeu ter sido vítima de estelionato.

A investigação

A Polícia Civil do Acre por meio da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, após tomar conhecimento dos fatos, deu iniciou os trabalhos de investigação. Durante as diligências investigativas a Polícia Civil, localizou o veículo na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia.

Após reunir os elementos probatórios, o Delegado de Polícia Civil da 3aDRPC representou por busca e apreensão perante o Poder Judiciário. Na data de ontem, 12 de abril de 2022, durante trabalho conjunto entre as Polícias Civis dos estados do Acre e Rondônia, foi cumprida a ordem judicial, ocasião em que o veículo foi recuperado.

Próximo passos

O Dr. Nilton César Boscaro e sua equipe de investigadores, que permanecem no estado rondoniense, irão ouvir a pessoa que estava na posse do veículo e o intermediário da compra e venda. Em seguida, com o retorno ao estado do Acre, o veículo será restituído à vítima.

“Os trabalhos continuarão com o objetivo de individualizar a autoria e angariar outros elementos de prova”, falou o Dr. Nilton Boscaro.

Dicas de prevenção

Ao vender algum bem e receber o comprovante de pagamento, não confie apenas no documento apresentado.

Certifique no extrato bancário que o valor efetivamente está na conta bancária.

Se atente para eventual observação de “bloqueado”, ocasião em que não deve fazer a transferência física e/ou documental do seu bem.

Caso seja o comprador e o bem esteja em nome de terceiro, faça contato com o mesmo e pergunte a situação do bem e se já recebeu o valor, se o dinheiro já foi efetivamente creditado na conta.

Fique atento para não ser vítima de golpe.

Fonte: Ascom/PCAC

Via: Acrenews