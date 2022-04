Vasco pode jogar na Arena da Amazônia pela Série B, em maio

A partida entre Guarani e Vasco, pela Série B do Brasileiro, está em negociação para ser disputada em Manaus. Válido pela oitava rodada da competição nacional, o duelo acontece no dia 18 de maio (uma quarta-feira) e está por detalhes para ocorrer na Arena da Amazônia.

A negociação para trazer a partida para a Arena da Amazônia está sendo feita entre uma empresa promotora de eventos da capital e a diretoria do Guarani Futebol Clube, mandante do jogo. A Federação Amazonense de Futebol (FAF), inclusive, já foi procurada para liberação do confronto no Estado e deu o aval para o duelo ocorrer.

Além dos entraves normais para trazer as duas equipes para o Amazonas, a promotora do evento aguarda posicionamento da Prefeitura de Manaus e governo do estado para selar a vinda do jogo. Mandante do jogo, o Guarani planeja reformar o gramado do seu estádio, o Brinco de Ouro, e por isso negocia alguns jogos fora de Campinas.

No momento, o único entrave que pode tirar a partida da Arena é a possibilidade de o Bugre e o Vasco levarem o jogo para Cariacica, no Espírito Santo. Nesse caso, o pedido seria do Cruzmaltino, que se apoia na logística menos complicada desde o Rio de Janeiro, além de ter grande torcida também na cidade capixaba.

Vascão de volta

O Vasco e a torcida amazonense não se encontram desde 2019, quando o Cruzmaltino ficou no empate em 1 a 1 com o Corinthians, na Arena da Amazônia, pela terceira rodada da Série A do Brasileiro. Na ocasião, o time de São Januário saiu atrás no placar, mas chegou à igualdade com gol do argentino Maxi López.

Atualmente, o Vasco está na oitava colocação da Série B e vem de quebrar um incômodo jejum de 11 jogos sem vencer no torneio. A redenção veio nesta quarta-feira (27) ao vencer a Ponte Preta, em São Januário.

Por Portald24am