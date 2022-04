Vacinação contra a Covid nesta quinta-feira (14) em Rio Branco ocorre até às 13 horas em quatro Uraps

A saúde informou ainda que em todas as unidades de saúde também vai estar disponível a vacina contra influenza para idosos de 60 anos e profissionais de saúde.

A 1ª e 2ª dose são disponibilizadas para pessoas com mais de 12 anos. Já a dose de reforço é aplicada em adultos acima dos 18 anos que tenham completado 4 meses desde a última dose e pessoas com baixa imunidade (imunossuprimidos).

A equipes de Saúde de Rio Branco começaram no último dia 26 a vacinar idosos acima dos 80 anos com a 4ª dose contra a Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou a recomendação, no dia 23 de março, da aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid (a segunda dose de reforço) em idosos acima de 80 anos.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já aplicou 1.358.818 doses na população até esta terça (12). Das doses, 639.979 pessoas tomaram a primeira dose,514.840 a segunda, 12.701 a dose única e 173.66 dose de reforço.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.