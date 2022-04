Vacinação contra a Covid: mais de 530 mil acreanos estão totalmente imunizados; 4,8 mil crianças tomaram a 2ª dose

Já com relação à população com idade entre 5 e 11 anos de idade, o balanço mostra que somente 37.597 tomaram a primeira dose do imunizante, o que representa cerca de 31,2% do público, que é de 120.654 em todo estado.

Somente 4% do grupo de crianças está totalmente imunizado, ou seja, recebeu as duas doses do imunizante, com um total de 4.813. A dose de reforço foi aplicada em 17 pessoas entre 5 e 11 anos e cinco receberam a dose adicional.