Vacinação contra a Covid-19 é suspensa em Rio Branco neste domingo (10)

As unidades de saúde também disponibilizam a vacina contra influenza para idosos de 60 anos e profissionais de saúde.

Os dados de vacinação no estado estão desatualizados desde o dia 21 de março, conforme informações do portal de transparência do governo do Acre. Até essa data, o estado recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 1.316.743 doses na população. Das doses, 629.432 pessoas tomaram a primeira dose, 505.021 a segunda, 12.530 a dose única e 153.028 dose de reforço.

A Secretaria de Saúde Estadual (Sesacre) alegou que os dados do Ministério da Saúde não estão alimentando a base de dados do estado.

Contudo, o Ministério da Saúde (MS) esclareceu que não é o governo federal quem faz a atualização dos dados dos estados, mas, ao contrário, cada estado notifica os dados ao Ministério da Saúde. O MS destacou ainda que o acesso às informações não sofreu nenhuma alteração desde o ataque de hacker em dezembro de 2021.