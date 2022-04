URGENTE: Vigilante é executado com tiro na testa na porta de casa

O vigilante Isael Thomas Mazafi, da Estação Vip, foi executado com um tiro na cabeça no portão de casa, na noite desta sexta-feira, 1, na rua Fortaleza, no bairro Canaã, região do Segundo Distrito de Rio Branco, a capital do Acre.

De acordo com informações, a vítima saia para o trabalho quando foi abordado por criminosos, que estavam em uma motocicleta, que efetuaram o disparo que atingiu a testa da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar ao local o homem já estava sem vida. A Policia Militar esteve no local, isolou a área para o trabalho dos peritos e colheram informações para chegar aos possíveis autores de mais um crime.