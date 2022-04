URGENTE: Princípio de incêndio no Hospital da Criança; Corpo de Bombeiros no local

Um princípio de incêndio foi registrado na noite desta segunda-feira, 4, na sala do semi-intensivo do Hospital da Criança, em Rio Branco, Acre e causou medo e pânico aos pais das crianças internadas.

Vídeos circulam nas redes sociais, onde mostra um pai saindo do local, tomado por fumaça, com o filho nos braços.

Segundo a oficial tenente Fragoso, do grupamento de Combate à incêndios do Corpo de Bombeiros, o princípio de incêndio teria iniciado em uma bomba de infusão (bombas de infusão são aparelhos hospitalares que realizam o controle dos fluidos e medicamentos que são administrados aos pacientes. Existem vários tipos e eles são organizados de acordo com a forma que esses líquidos são enviados ao organismo) instalada na sala que atende crianças que necessitam de ajudar de aparelhos para respirar.

A Secretária de Saúde, Paula Mariano e a gerente geral da unidade, Laura Pontes, estiveram no local acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros.

“Foi uma bomba de infusão que teve uma explosão, mas, prontamente, o pessoal já usou o extintor para poder apagar o fogo. O Corpo de Bombeiros veio aqui e está tudo sob controle. Nenhuma criança teve nenhum ferimento e continua seu tratamento aqui, agora, em outro leito e estamos vendo a possibilidade de fazer a regulação delas para outra unidade devido a fumaça”, disse Laura.

Veja a seguir o que disse a Secretária de Saúde, Paula Mariano à imprensa: