URGENTE: Motorista de aplicativo é assassinado com um tiro na cabeça em Brasiléia

Após uma pequena pausa nos homicídios, Brasiléia, município do interior do Acre e que faz fronteira com a Bolívia, voltou a registrar, no início na noite desta quarta-feira, 13, no bairro Marcos Galvão 2, mais um assassinato.

Nossa equipe conseguiu apurar, até o momento, que a vítima é um motorista de aplicativo conhecido como Fernando e estaria retornando para casa com a esposa e a filha. Quando a mulher foi abrir o portão para o marido colocar o veículo na garagem, um homem, que estava a espreita próximo a residência da vítima, se aproximou e efetuou um disparo na cabeça do homem, que não resistiu e morreu ainda no local.

A Polícia Militar esteve no local para colher informações para chegar ao possível autor e isolar a área para o trabalho da perícia.

Vídeo: