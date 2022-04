Mais um caso de execução é registrado no interior do Acre, desta vez, o crime bárbaro ocorreu, na tarde desta quarta-feira, 13, na Estrada Juruá, bairro Nenem das Neves, no município de Sena Madureira.

Segundo informações, houve um tiroteio na localidade e o jovem, identificado como Bruno Silva foi alvejado com tiros, indo a óbito ainda no local.

A Polícia Militar esteve no local colhendo informações para chegar aos possíveis autores do crime e isolaram o local para o trabalho da perícia.