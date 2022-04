URGENTE: Homem é executado no bairro Belo Jardim 1

Mais um homicídio foi registrado na capital acreana, desta vez, um homem, identificado como Naudiclei da Silva Soares, de 24 anos, foi executado a tiros na rua Primavera, bairro Belo Jardim 1, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo nossa equipe apurou com testemunhas, Naudiclei estava na frente da igreja que frequenta conversando com outro membro quando um homem, em uma motocicleta branca, se aproximou.

Ao perceber que o motociclista estava armado e iria executá-lo, a vítima ainda tentou correr pelo beco, que fica ao lado da igreja, mas não foi longe. O homem efetuou vários disparos de arma de fogo e o acertou diversas vezes, inclusive na cabeça.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que ao chegar no local só pode atestar o óbito.

Ainda segundo testemunhas, após atirar e tentar fugir, a motocicleta do atirador não quis funcionar e a população ainda tentou segurá-lo até a chegada da Polícia Militar, mas o homem conseguiu ligar a moto e fugir.

Policiais estiveram no local colhendo informações para chegar ao possível autor do crime, os agentes da Polícia Civil fizeram a perícia do local e o Instituto Médico Legal levou o corpo da vítima para exames cadavéricos.

O crime será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).