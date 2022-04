URGENTE: Homem é degolado por facção em Senador Guiomard

Mais um crime de execução é resgistrado no estado do Acre, desta vez, na rua Cezar Portela, bairro Triunfo, no município de Senador Guiomard, também convencido como Quinari, na noite desta segunda-feira, 11.

Segundo apurado por nossa equipe, a vítima, Thales Pereira da Silva, seria ex-presidiário e foi barbaramente assassinado a golpes de faca, na área de uma residência, que supostamente, ele teria sido atraído.

Segundo informações, várias pessoas estariam dentro da casa na hora do crime e, durante a execução, a vítima gritou por socorro chamando a atenção de moradores da localidade que acionaram a Polícia Militar.

Quando os militares entraram encontraram o corpo da vítima na área de serviço, várias facas no local e somente uma mulher estaria dentro da residência.

A mulher encontrada dentro da residência seria moradora da casa que alegou não ter visto nada ou ouvido qualquer barulho. Ela não teve a identidade revelada, mas foi constatado que é detenta monitorada por tornozeleira eletrônica, foi então detida e conduzida à Delegacia de Polícia Civil. Ainda de acordo com informações, a intenção dos criminosos seria esquartejar Thales.

De acordo com testemunhas, Thales teria passagem pela polícia por roubo e, possivelmente, envolvimento com facções criminosas e a motivação de sua execução seria acerto de contas.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para procedimentos de perícia dos agentes da Polícia Civil. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

