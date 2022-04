Uber passa a mostrar destino e valor antes dos motoristas aceitarem a corrida

Aplicativo anunciou a atualização na terça-feira (5/4) e já está valendo para todo Brasil.

Desde terça-feira (5/4), os motoristas parceiros do aplicativo Uber conseguem saber o local de destino e o valor do trajeto antes de aceitarem a corrida. Com a atualização, os condutores terão a opção de recusar as viagens oferecidas. De acordo com a empresa, a nova funcionalidade já está disponível para todas as capitais do país.

Antes da mudança o motorista só conseguia saber uma estimativa de tempo do percurso até o encontro do cliente, informações como local de destino, valor da corrida e preço dinâmico só ficavam disponíveis depois do início do trajeto. Agora o condutor pode conferir todos esses detalhes e decidir se aceita ou não a corrida.

Além de saber para onde o usuário vai, o motorista também visualiza o valor total em reais que o motorista receberia com a corrida, incluindo o adicional de preço dinâmico, quando esse recurso estiver ativo. Além das capitais, outras centenas de municípios que fazem parte das maiores regiões metropolitanas do país, também já têm o recurso em funcionamento, de acordo com a Uber.

Valor a receber

No novo modelo, os ganhos do motorista deixam de ser fixos. Agora o cálculo de quanto irá receber passa a incluir mais variáveis, como o trajeto até o passageiro, o horário do dia e o perfil da viagem. Até então, eram considerados apenas tempo e distância em cada corrida.

De acordo com o aplicativo Uber, a nova medida tem como objetivo diminuir as desistências e cancelamentos de corridas, uma vez que os motoristas vão conseguir selecionar os melhores trajetos e os preços mais vantajosos.

Ao oficializar a mudança, a gerente de operações para segurança da Uber, Araceli Almeida, falou que o recurso traz mais tranquilidade aos condutores parceiros da empresa. “O objetivo é tornar cada oferta ainda mais clara, fornecendo mais detalhes das viagens que estão sendo solicitadas por meio do aplicativo para que os parceiros possam decidir antecipadamente quais desejam realizar”, explicou, por meio do blog da instituição.

“A gente espera que a nova ferramenta também possa melhorar a experiência dos usuários ao reduzir os motivos de cancelamento pelos parceiros”, comentou a gerente.

Fonte: Correio Braziliense