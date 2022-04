Turnê Amigos retorna aos palcos e reúne mais de 5 mil pessoas

A retomada da turnê Amigos 20 Anos – A História Continua aconteceu na noite de sexta-feira (8/4) e reuniu mais de 5 mil pessoas, marcando a inauguração do espaço Brahma Valley, e, Valinhos no interior de São Paulo.

Por cerca de três horas Chitãozinho&Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo&Luciano interpretaram 39 canções que são clássicos da música sertaneja e levaram o público presente ao delírio. E os cantores, claro, se emocionaram com a recepção e por poderem retomar o espetáculo de tanto sucesso.

“O retorno aos palcos com os Amigos tem aquele gostinho de chamada: ‘Prepare a garganta e solte a voz que estava presa no seu coração’. Eu quero cantar como nunca! Vou abraçar lembranças, beijar o presente e vibrar por um futuro de vitória junto com o nosso público e parceiros de palco e de vida. É momento de festa, sim! E de fé também. Dizem que quem canta os seus males espanta. Então, vamos ecoar o nosso amor à arte com músicas que marcam a nossa história. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Voltamos!”, filosofou Luciano, empolgado com a retomada.

Zezé di Camargo também fez questão de manifestar a satisfação por poder voltar a subir ao palco ao lado do irmão e dos amigos de longa data. “É um prazer muito grande estarmos cantando ao lado de amigos de vida e de estrada. Juntos, temos mais de 150 hits. É muito difícil achar um artista que fez sucesso, de 25 anos para cá, e que não tenha se inspirado em algum de nós três (das duplas). Temos que ressaltar e valorizar isso. Amigos está acima de qualquer gênero musical. Não é sertanejo ou MPB, é música brasileira! São cinco pessoas que possuem fidelidade e cumplicidade com aquilo que fazem, porque gostamos do que fazemos, nos respeitamos e nos amamos. E temos um respaldo do público muito grande”, pontuou Zezé.

As apresentações de Amigos no local seguem neste sábado (9/4) e no final de semana dos dias 23 e 24 de abril.

