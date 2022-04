Tudo igual: São Chico e Estrelão empatam sem gols pelo estadual

Num jogo brigado e de poucas jogadas plásticas, Rio Branco e São Francisco não passaram de um empate sem gols nesta quinta-feira (7), no estádio Arena da Floresta. O duelo fechou a segunda rodada do hexagonal final do Campeonato Acreano.

Como fica

O empate sem gols deixou São Francisco e Rio Branco mais longe do título do Campeonato Acreano 2022. O ponto conquistado pelo clube católico, o segundo, deixou o time na terceira posição na tabela de classificação, juntamente com a Adesg. Já o Estrelão somou seu primeiro ponto no returno e é o quinto colocado. O Humaitá lidera o estadual com seis pontos ganhos.

Próximos jogos

O Rio Branco retorna a campo no próximo domingo (10), às 15h, no estádio Arena da Floresta, para medir forças contra o Náuas. No mesmo dia e local, mas às 17h, o São Francisco encara o Galvez.

Jogo

Os dois times iniciaram a partida com intensidade alta. O Rio Branco buscando o jogo aéreo e o São Chico tenta explorar as jogadas de velocidade.

O primeiro grande momento da partida saiu de um chute do atacante católico, mas a bola passou perto da trave direita do goleiro estrelado Evandro Gigante, aos 12 minutos.

Com mais posse de bola, o São Francisco tentava pressionar na busca do gol, mas não conseguia furar o bloqueio estrelado.

O Rio Branco respondeu e quase abriu o placar aos 33 minutos, após bola cruzada na área católica. Babau saiu para tentar fazer o corte, mas Iago Ramon desviou de cabeça antes do goleiro e a bola encontrou poste da trave do São Francisco.

Nos minutos finais o Rio Branco tentou pressionar o São Francisco, mas a zaga católica suportou bem as investidas dos jogadores estrelados.

Sem gols

Com o resultado parcial ruim para ambos os lados, os dois times retornaram para o segundo tempo. O São Chico chegou, inclusive, a abrir o placar com o atacante Gessé, após cobrança de falta rápida. No entanto, auxiliado pelo assistente Antônio Neilson, o árbitro José Costa Lima anulou o gol e marcou falta de Chico no lance que originou a cobrança rápida, aos 3 minutos.

O jogo seguiu nervoso e com os dois times tentando o gol e dando trabalho para o árbitro José Lima.

Com mais posse de bola e jogando no campo católico, o Rio Branco era um pouco mais acudo na busca de abrir o placar e ariscava mais os chutes de fora da área e jogadas aéreas.

O São Chico acordou novamente e voltou a levar perigo ao gol do goleiro Evandro Gigante, aos 24 minutos, numa finalização do atacante Chico.

Com as duas equipes pouco criativas, as chances reais de gols eram raras. O Estrelão ainda perdeu o volante Jackson, expulso, aos 47 minutos. Nos minutos finais o São Chico tentou uma pressão, mas não teve sucesso.

