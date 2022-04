Trio que sequestrou conselheiros tutelares e executou rival vai a júri popular

Ronismar de Souza Nascimento, o Menor, Marcos do Nascimento Costa, o Super Mário e Mário Henrique Soares da Silva, o Arcanjo, três dos envolvidos na execução de Leonardo Lima, vão responder pelo crime em júri popular. A sentença de pronúncia é assinada pela Juíza da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Luana Campos.

Além do homicídio, os réus serão julgados também por roubo e pelo cárcere privado de dois conselheiros tutelares, um motorista e ainda por integrar organização criminosa. A sequência de crimes aconteceu na tarde de 2 de junho do ano passado.

Consta na denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre que, pelo menos oito criminosos, abordaram dois conselheiros tutelares e um motorista no bairro Ilson Ribeiro, região do Calafate. O bando roubou uma caminhonete e levou as vítimas para o interior de uma casa na região. No local os conselheiros e o motorista ficaram na mira de armas.

Na sequência, pelos quatro criminosos seguiram para a Rua do Passeio, no bairro Taquari. Ao chegar ao local, os bandidos invadiram uma residência e efetuaram cerca de cinco tiros em Leonardo Lima de Souza. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Ao retornarem para a região do Ilson Ribeiro parte da quadrilha deparou-se com uma guarnição da Polícia Militar, houve troca de tiros com os PMs e dois dos envolvidos acabaram presos. Praticamente ao mesmo tempo, um pastor conseguiu a liberação dos conselheiros tutelares e do motorista que eram mantidos como reféns.

Ainda na sentença de pronuncia, a magistrada manteve a prisão preventiva de Ronismar de Souza Nascimento, Marcos do Nascimento Costa, e Mário Henrique Soares da Silva.

A data do júri ainda será definida, mas deverá ocorrer este ano.

Fonte: Acrenews