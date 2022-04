Três pássaros e maconha são apreendidos em táxi na BR-364, em Rio Branco

A Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo táxi durante fiscalização de rotina e encontrou maconha e pássaros sendo transportados.

A equipe estava realizando abordagens por volta das 17h, em frente a Unidade Operacional da PRF, em Rio Branco, na BR-364, quando abordou um táxi que seguia sentido Rio Branco.

O motorista estava transportando 3 pássaros sem anilha de identificação e sem documentos. Segundo ele, os pássaros seriam entregues para um conhecido em Rio Branco. Os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS).

Além do condutor, havia um passageiro no táxi. Durante a vistoria do veículo, os policiais encontraram uma mala, que pertencia ao passageiro. Dentro, havia aproximadamente 200 g de maconha. O passageiro foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

Fonte: Acrenews