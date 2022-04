Transferência de linhas para empresa Ricco pode gerar desemprego, motoristas prometem parar neste sábado

Nossa redação teve acesso ao ofício que o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Passageiros e Cargas do Estado do Acre (SINTTPAC), Antônio Neto da Silva Oliveira ao então Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito (RBTRANS), Anízio Cláudio de Oliveira Alcântara.

No documento, enviado na última sexta-feira, 29, a categoria informa está ciente que a prefeitura de Rio Branco pretende transferir as linhas da empresa Via Verde Transporte para a empresa Ricco Transporte. No entanto, tal atitude pode acarretar em demissões por extinção de postos de trabalhos, o que é temido por trabalhadores da área.

Alguns questionamentos são levantados, entre eles se, de fato, haverá essa transferência, qual a data dessa mudança, se existe decisão que fundamenta a possibilidade dessa transferência e um dos mais importantes questionamentos, se não o mais importante, que é se todos os trabalhadores serão admitidos pela empresa Ricco.

Como forma de requerer uma resposta rápida, o documento informa, também, que se os questionamentos não forem respondidos até às 12h, deste sábado, 30, haverá uma paralisação como forma de alerta.

Entramos em contato com o interventor do Sistema Integrado de Transporte Urbano de Rio Branco (Siturb), Randerson da Silva Branã, mas, até a publicação desta matéria, não obtivemos resposta.