Traição, término e exposição: jovem que disse ser namorada traída exclui perfis nas redes sociais

A jovem que descobriu que estava sendo traída pelo namorado a partir de uma publicação feita por um desconhecido na internet excluiu o perfil das redes sociais.

A traição repercutiu na web a partir de uma postagem feita pelo capixaba Guilherme Lemos, de 19 anos. Ele relatou o caso no Twitter após ouvir uma conversa dentro de um ônibus em Vitória, na última segunda-feira (25). Veja abaixo.

A partir do relato da conversa na internet, uma jovem se apresentou como Lorraynne, a namorada traída citada, e explicou o contexto da traição. O caso continuou repercutindo nas redes e a publicação de Lorrayne teve mais de 54 mil curtidas.

Após a repercussão, o perfil foi apagado.

O g1 entrou em contato por telefone com Lorrayne, mas não obteve retorno.

‘Todo mundo gosta de fofoca’, diz psicóloga

O g1 conversou com uma psicóloga para entender o que faz com que histórias como essa gerem tanto interesse nas redes sociais.

Segundo a profissional Naira Delboni, o interesse das pessoas pela vida alheia é um comportamento legítimo, mas que tem suas consequências.

“Todo mundo gosta de uma fofoca. Não vou dizer que é saudável, mas a gente acaba falando do outro pegando aquele comportamento como exemplo. A gente não vive isolado e falar sobre pessoas, muitas vezes, é inevitável. Mas tem um outro lado da fofoca, que geralmente traz uma conotação negativa, especialmente quando a isso acaba sendo prejudicial para o outro e acaba também invadindo a privacidade da outra pessoa. Fica extremamente prejudicial quando acaba surgindo comentários extremamente desagradáveis, como foi essa situação”, falou a psicóloga.

Para a psicóloga, pessoas publicamente expostas, como artistas de grande expressão, podem estar mais acostumados com essa invasão da vida pessoal e às eventuais críticas, o que não costuma ser o caso dos anônimos.

Além do sentimento de exposição, há ainda outros fatores como o fato de se tratar de uma traição.

“Uma traição já é dolorosa, é o sentimento de ser enganado, a decepção com outro. Então isso tudo já causa sofrimento, já causa uma dor. Então quando se é exposta de uma forma assim, imensa, extremamente aberta, isso pode trazer prejuízos para a questão emocional, no sentido de uma tristeza, uma depressão, pode desencadear uma crise de ansiedade até a crise de pânico”, disse a psicóloga.

Entenda o caso

Segundo o jovem que publicou a história, por telefone, um homem, chamado apenas de André, contava que mentia para a companheira, Lorrayne. Ele falou que iria jogar futebol, quando na verdade se encontrou com outra mulher, identificada como Poliana.

Assim que escutou a conversa, Guilherme expôs toda a situação em uma postagem no Twitter. A intenção, de acordo com ele, era contar apenas para os seus seguidores. Mas, em apenas dois dias a publicação alcançou mais de 17 mil curtidas e mais de 2.200 repostagens.

O alcance da publicação fez com que a informação chegasse até Lorrayne Gonçalves, que repostou o relato e disse estar “agradecida” pela traição ter sido revelada.

No post, Guilherme disse que o namorado traía a mulher com a irmã dela. No entanto, segundo Guilherme, Lorrayne comentou sobre o caso na própria rede social e explicou que Poliana, que foi citada por seu ex no ônibus, não é sua irmã. André havia se referido a ela dessa forma porque a amante e Lorrayne cresceram juntas, como amigas.

Até a última atualização desta reportagem, o g1 não havia obtido contato com Lorrayne, que apagou o perfil nas redes sociais, e com o ex-namorado dela, identificado apenas como André.

Fonte: G1 ES