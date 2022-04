Trabalhador da Educação, saiba quanto vai aumentar no seu salário em abril

Nesta reportagem, você pode acessar o link com a tabela dos salários já com os reajustes, e com o auxílio-alimentação para alguns cargos, a serem pagos já no final deste mês

O reajuste de 5,42% nos salários de todos os servidores públicos, ativos e inativos, concedido pelo govenador Gladson Cameli, começa a valer neste mês de abril. Mas a verdade é que muita gente ainda não sabe quanto será o ganho real no ordenado. Então, se você é professor ou funcionário de apoio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, a SEE, veja agora para quanto vai o seu salário.

Antes, porém, é preciso entender que, em meio às polêmicas por parte de alguns setores sindicais e ao esforço formidável da equipe econômica da administração Gladson Cameli, o aumento deve, sim, ser motivo de alegria para o funcionalismo público, em um tempo em que governos de todo o país caminham na mão contrária, obrigados a fazer malabarismos para administrar suas contas e não incorrer nas penalidades previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF.

Até março deste ano, a folha de pagamento dos servidores públicos estaduais do Acre correspondia a R$ 506.675.829,61. Com o reajuste de 5,42%, concedido pelo governo, a folha sobe para R$ 556.394.897,02 em 2023, uma diferença para mais de R$ 49.719.067,41. Serão ao menos 36.364 servidores públicos, ativos e inativos, contemplados com um impacto anual de R$ 191.760.071,55 nestes mais de 36,3 mil contracheques.

Serão 13.604 servidores da SEE recebendo R$ 420 a mais por mês pelo auxílio-alimentação, o que vai impactar um gasto com pessoal de R$ 68.564.160,00. Já a implementação do piso salarial para 14.942 servidores da pasta, incluindo os de apoio, será de R$ 155.441.072,39 por ano. Veja no link abaixo a tabela de quanto foi pago em março e quanto será em abril:

Os benefícios remuneratórios a todos os servidores públicos estaduais

1. Concessão de Reajuste Geral Anual (RGA) no valor percentual de 5,42% para 36.364 servidores públicos ativos e inativos:

– Impacto anual de R$ 191.760.071,55.

2. Concessão de Auxílio-Alimentação de R$ 500 para 3.473 servidores que recebem até 4 mil reais de remuneração:

– Impacto anual de R$ 20.838.000,00.

3. Concessão de Auxílio-Alimentação de R$ 420 para os servidores que recebem acima de 4 mil reais de remuneração:

– Impacto anual de R$ 25.310.880,00.

4. Concessão de Auxílio Temporário de Saúde (ATS) para 6.457 servidores da Sesacre:

– Impacto anual de R$ 23.245.200,00.

5. Concessão de Auxílio-Alimentação de R$ 500 para 6.457 servidores da Sesacre:

– Impacto anual de R$ 43.035.905,00.

6. Concessão de Auxílio-Alimentação de R$ 420 para 13.604 servidores da SEE:

– Impacto anual de R$ 68.564.160,00.

7. Implementação do Piso para 14.942 servidores da Educação, incluindo os servidores de apoio da SEE:

– Impacto anual de R$ R$ 155.441.072,39.

8. Concessão de Auxílio Aptidão Militar para os 5.010 militares estaduais:

– Impacto anual de R$ 66.903.523,08.

9. concessão de Auxílio Saúde/Alimentação para servidores do Detran:

– Impacto anual de R$ 2.379.285,00

O impacto geral na folha de pagamento

2022

2023R

$ 506.675.829,61

R$ 556.394.897,02