Torcedor do Santa Cruz invade campo para ensinar goleiro a defender; veja vídeo

Revoltado com a atuação do goleiro do time, um torcedor do Santa Cruz invadiu o campo para “ensinar” o goleiro a defender. O caso inusitado aconteceu na noite do último sábado (23), durante a partida do clube contra o Asa, do Alagoas, pela Série D.

O Santa Cruz acabou perdendo para a equipe alagoana por 2 a 1. Veja abaixo o vídeo:

E o torcedor do Santa Cruz que foi para o gol mostrar pro goleiro do time como que ele deveria fazer 😅🤣 pic.twitter.com/Uv4R7hhGsc — FutebolZueiroPA ⚽ (@FutebolZueiroPA) April 24, 2022

O torcedor correu para o gol e deu saltos em frente ao goleiro. Ele precisou ser retirado do gramado pela Polícia Militar.

Fonte: O tempo