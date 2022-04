Toque de recolher suspende jogo do Flamengo no Peru

Time rubro-negro ainda está no país e não se sabe quando terá permissão para voltar ao território brasileiro.

O Flamengo já está no Peru para fazer a sua estreia na Libertadores, marcada para esta terça-feira (5/4), contra o Sporting Cristal, mas o jogo foi suspenso. O presidente peruano, Pedro Castillo , impôs um toque de recolher na capital, Lima, na tentativa de conter os protestos contra o aumento dos custos de combustíveis e fertilizantes que se espalharam por todo o país.

O time rubro-negro chegou a treinar no centro de treinamento da Federação Peruana. Não há informações sobre a situação dos jogadores brasileiros na cidade. Também não se sabe se terão permissão de retornar ao Brasil dentro do toque de recolher, caso a decisão de remarcar o jogo pelo governo do Peru não seja revista, ou se será necessário que esperem no hotel.

A confirmação do cancelamento do jogo foi dada na madrugada desta terça pelo ministro da Justiça do Peru, Félix Chero, em entrevista à Rádio Exitosa Notícias.

“Vai ter que ser remarcado. Não esquecemos que em medidas excepcionais há ações extraordinárias que devem ser adotadas. Um jogo de futebol não pode ter precedência sobre a tranquilidade no país”, confirmou o ministro, apesar de a Conmebol ainda não ter se manifestado oficialmente sobre o destino da partida de estreia do rubro-negro nesta terça em solo peruano.

O toque de recolher pode ser prorrogado e estendido para outras cidades do Peru, ainda segundo o ministro em declaração à Rádio, devido às expectativas de grandes protestos da população. Ele defendeu que a medida é constitucional e ressaltou acreditar que o Congresso peruano não esteja pensando em derrubar o decreto.

Transmissão no SBT

A estréia do Flamengo seria a maior atração do SBT para a noite desta terça-feira. Por escolha das afiliadas em todo o Brasil, Flamengo x Sporting Cristal seria exibido para quase todo o País, exceto São Paulo, Paraná e Sergipe, que optaram por Always Ready x Corinthians. Com a suspensão do jogo do Flamengo, o País inteiro verá a estréia do Corinthians no SBT.

Fonte: Metrópoles