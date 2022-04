Terceira onda da pandemia está próxima do fim, aponta Fiocruz

O boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) divulgado nesta sexta-feira (8) revela que a terceira onda da pandemia de Covid-19 está em fase de extinção no Brasil.

A publicação mostra que, pela primeira vez desde maio de 2020, nenhum estado do país superou a marca de 0,3 óbito por 100 mil habitantes. Além disso, ocorre uma redução gradual do número de casos graves, internações e óbitos.

A incidência dos casos de SRAG (síndrome respiratória aguda) que se devem à Covid-19 também sofreu uma redução considerável: na fase mais crítica da pandemia, a infecção causada pelo coronavírus era responsável por 98% das internações; atualmente, a proporção é de 50,7%. Além disso, a taxa de letalidade da doença permaneceu em valores próximos a 0,8%.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) permaneceram inferiores a 60% em todos os estados do país e no Distrito Federal. Trata-se do mesmo percentual indicado pelo boletim de 21 de março, quando as taxas chegaram a esse patamar pela primeira vez desde julho de 2020.

Apesar dos números positivos, os pesquisadores responsáveis pelo boletim destacaram que o cenário não significa o fim da pandemia.

Por R7