Técnico é demitido por dar cabeçada em auxiliar mulher em jogo do Capixaba

O técnico Rafael Soriano, da Desportiva, foi demitido do clube após agredir a assistente de arbitragem Marcielly Netto no intervalo da partida contra o Nova Venécia, hoje, pelo Campeonato Capixaba. O clube informou o desligamento do profissional em nota divulgada nas redes sociais.

Insatisfeito após o árbitro Arthur Gomes Rabelo encerrar o primeiro tempo antes do seu time cobrar um escanteio, o treinador foi tirar satisfações com a arbitragem e deu uma cabeçada na bandeirinha, que imediatamente levou as mãos ao rosto. Rafael Soriano foi expulso pela agressão à assistente e desafiou Marcielly a ir à delegacia registrar Boletim de Ocorrência.

“Se você disser que eu te agredi, nós vamos para a delegacia. Vamos fazer Corpo de Delito, senão eu vou te processar. Ela foi empurrar os jogadores e agora quer dizer que foi agredida. Ela tá querendo aproveitar de uma situação porque é mulher. Não encostei nela, se encostei ela vai provar na delegacia”, falou o treinador à TV Cultura.

O técnico da Desportiva Ferroviária (ES) acaba de AGREDIR a auxiliar de arbitragem da partida pelas quartas de final do campeonato capixaba. Espero que o STJD e a @CBF_Futebol apliquem o banimento desse bandido, que deve responder na justiça comum. pic.twitter.com/iJ6ZpnQNPW — Cláudio André 📊🇧🇷🚩 (@claudioandre_) April 10, 2022

A Desportiva anunciou a demissão do treinador em nota divulgada nas redes sociais. “Informamos que, diante do ocorrido, o treinador Rafael Soriano foi desligado do clube”.

A Desportiva também repudiou o episódio e se solidarizou com a assistente de arbitragem.

“A Desportiva Ferroviária vem a público informar que repudia toda e qualquer tipo de violência, seja física, verbal, moral ou emocional, principalmente contra mulheres, e nos solidarizamos com a assistente de arbitragem Marcielly Netto, nos colocando à disposição para aquilo que for necessário“.

Em nota enviada ao UOL Esporte, a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) repudiou o episódio e informou que “dará todo o suporte necessário à árbitra assistente”. Segundo a FES, a súmula da partida será encaminhada para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD-ES).

“Sobre o ocorrido no intervalo da partida entre Nova Venécia FC e Desportiva Ferroviária, nas quartas de final do Campeonato Capixaba, neste domingo (10), a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) afirma que combate e repudia qualquer ato de violência, este praticado pelo treinador da Desportiva Ferroviária, e que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente Marcielly Netto. Assim que a FES receber a súmula da referida partida, a mesma será encaminhada para o TJD-ES. O caso será acompanhado de perto pela entidade, que acredita que as medidas legais serão tomadas pelos órgãos competentes“, comunicou a FES.

Segundo a transmissão da Cultura, a auxiliar confirmou em conversa por telefone que prestará queixa contra o treinador.

Fonte: UOL, em São Paulo