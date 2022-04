Tais Araújo grava com Ana Maria Braga, vomita no estúdio da Globo e tem gravidez exposta pela apresentadora

Tais Araújo foi uma das convidadas do programa de histórias de Fabio Porchat, que foi ao ar nesta quarta-feira, dia 6, na Globo. Entre risos, ela revelou uma situação que protagonizou com Ana Maria Braga.

Na ocasião, a atriz vomitou em um dos estúdios da emissora e precisou inventar uma grande mentira para justificar à apresentadora. Isso teria acontecido há alguns anos, na pré-gravação do Criança Esperança, que ela era uma das anfitriãs.

Acontece que, uma noite antes, a famosa saiu para dançar e acabou exagerando na bebida alcoólica. “Meu copo está sempre cheio. Eu não sei se é porque eu não bebo ou se estão sempre enchendo, mas foi uma das noites mais divertidas da minha vida”, começou dizendo.

No dia seguinte, segundo a própria Tais Araújo, ela parecia ótima para as filmagens na Globo, que começavam logo de manhã, com Ana Maria Braga fazendo uma receita. Mas, no meio do percurso, teve um imprevisto. “Ela iria fazer um nuggets de frango. Fazer mesmo. Cortar, moer, pegando pedaço de frango”, relembrou.

“Foi me dando um desconforto tão grande. Não deu outra. Vi ela moendo o frango, saí para os bastidores e vomitei tudo, tipo exorcista”, acrescentou a artista, caindo na gargalhada.

Gravidez

Com vergonha de ter que assumir que havia bebido demais, Tais Araújo preferiu ir na onda de uma história que a própria Ana Maria Braga havia criado: uma suposta gestação surpresa.

“No dia seguinte, ela quis entrar ao vivo comigo, querendo saber o que aconteceu e perguntou se eu estava grávida. E eu menti, falei que não sabia e iria fazer um teste, com a cara mais lavada possível. Eu não podia ter bebido daquele jeito”, completou a famosa, fazendo a plateia dar risada.

Por TVFOCO