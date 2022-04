Suspeito de fingir passar mal para não pagar conta em GO é preso pelo mesmo crime em Palmas dois dias após deixar a cadeia

Ruan Pamponet Costa, de 42 anos, voltou a ser preso nesta quinta-feira (21) suspeito de dar um golpe em um restaurante em Palmas. Na semana passada ele foi preso por praticar o mesmo crime em Goiânia (GO) e saiu da cadeia há apenas dois dias após uma juíza determinar que ele ficasse longe de bares, prostíbulos e locais de má fama para evitar novos calotes. Desta vez ele consumiu mais de R$ 5,2 mil em produtos e serviços e se recusou a pagar a conta.

A prisão aconteceu no início da noite desta quinta-feira (21) em um restaurante que fica na Praia da Graciosa, um dos principais pontos turísticos de Palmas. Ruan estava no estabelecimento dividindo os produtos com outras pessoas, quando os atendentes começaram a desconfiar.

A assessoria do estabelecimento informou ao g1 que logo após a conta chegar aos R$ 5 mil foi decidido pedir o pagamento parcial para continuar servindo a mesa. Só que Ruan agiu do mesmo modo que havia feito em um bar de Goiânia.



Homem que aplicava golpes em bares e restaurantes é preso em Palmas — Foto: Reprodução/ TV Anhanguera

Ele foi preso pela Polícia Militar e levado para a central de flagrantes da Polícia Civil. “O suspeito se negava a pagar uma conta a qual ele consumiu produtos de alto valor. A princípio ele será autuado por estelionato”, explicou o comandante da PM, tenente Luzimar de Oliveira.

Ao chegar na delegacia ele confessou o crime. Ele deve ser encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Palmas. O g1 ainda não conseguiu contato com nenhum advogado de Ruan Pamponet.

O que disse o restaurante

O Bar e Restaurante Dona Maria Beach esclarece que na tarde desta quinta-feira, 21 de abril, atendeu um suposto cliente que realizou diversos pedidos no local, no entanto, se recusou a fazer o pagamento.

A gerência acionou a polícia após identificar que a pessoa se tratava de Ruan Pamponet Costa, que nesta semana já havia aplicado um golpe de mais de R$ 6 mil em um bar em Goiânia, caso que ganhou amplo destaque na mídia nacional.

O Dona Maria Beach lamenta ter sido mais uma vítima da ação do estelionatário e confia que a justiça será feita para impedir que os golpes, que ocorrem desde 2014, continuem ocorrendo.

Entenda

O suspeito foi preso no último sábado (16) em Goiânia, suspeito de dar um calote em um bar para não pagar conta de R$ 6,2 mil. Naquela ocasião ele bebeu uísques de R$ 1.450 cada garrafa e comeu pratos de camarão com amigos e mulheres.

Segundo gerente do bar que foi vítima do calote em Goiânia, disse que na hora de pagar a conta Ruan começou a passar mal e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para acudi-lo. No entanto, perceberam que ele estava fingindo e o confrontaram, ao que o cliente respondeu que não iria pagar a conta.

Ruan Pamponet é investigado por golpes em outros seis estados. Em cidades do nordeste, ele teria dado calotes de R$ 2 mil e R$ 4 mil.

Fonte: g1 Tocantins