Suposto filho de Francisco Cuoco desabafa: “Certeza de que ele é meu pai”

Conforme OFuxico já noticiou, Francisco Cuoco não cumpriu as ordens da Justiça de comparecer a mais um teste de paternidade pedido pelo suposto filho, Anthony Júnior. Em entrevista ao jornal Extra, o rapaz de 41 anos, que atualmente vive nos Estados Unidos, desabafou sobre a polêmica.

“Ele não compareceu pela segunda vez. A sensação é de dever cumprido e de que todas as provas que eu tenho resultam no medo que ele sabe da possível paternidade”, disse Anthony, que veio ao Brasil somente para realizar o teste.

À publicação, o suposto filho do ator disse ter tomado conhecimento de que o artista seria seu pai em 2018, após descobrir que o homem que o criou não era seu pai biológico. Uma tia de Anthony teria contato para ele que a irmã (mãe dele), teria tido um breve romance com Francisco Cuoco no Rio, em 1978.

Há quatro anos que o rapaz tenta na Justiça o reconhecimento da paternidade. “Quero somente saber da minha origem. E, se isso acontecer, poder dar o meu carinho de filho e perdoá-lo pelo passado e pelo suposto acordo que ele teve com a minha mãe, e que ela sofre com isso em não poder confirmar para as pessoas”, disse Anthony ao jornal.

“Eu me vejo nele. Todas as semelhanças que eu tenho das minhas fotos mais novo, o jeito dele… Ele pode não ser meu pai, mas tenho um sentimento dentro de mim, de todas as informações e tudo o que tem acontecido, tenho a certeza de que ele é o meu pai”, acrescentou o rapaz.