Sub-20 terá 11 equipes na disputa do estadual

O departamento de competições da Federação de Futebol do Acre (FFAC) confirmou nesta terça-feira (19) a inscrição de nove equipes na disputa do Campeonato Acreano sub-20. O torneio nesta temporada terá quatro clubes a mais em relação ao número de participantes do ano passado. Andirá, Atlético-AC, EC Sena Madureira, Galvez, Humaitá, Independência, Náuas, Plácido de Castro, Rio Branco, São Francisco e Vasco-AC foram os clubes que gravaram presença no torneio. A baixa nesta temporada fica por conta da não participação da Adesg, enquanto a novidade, será a participação inédita do Esporte Clube Sena Madureira.

De acordo com o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues, a data do congresso técnico para aprovação do regulamento e início da competição será decidida ainda essa semana. Rodrigues confirmou ainda que o torneio deve começar na primeira quinzena do mês de maio.

Conforme o regulamento do torneio, o campeão carimba vaga nas competições nacionais da temporada 2023: Copa São Paulo de Futebol Júnior e Copa do Brasil Sub-20.

Veja os participantes

Andirá

Atlético-AC

EC Sena Madureira

Galvez

Humaitá,

Independência

Náuas

Plácido de Castro

Rio Branco FC

São Francisco

Vasco-AC

Fonte: Acrenews