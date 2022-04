Sozinha em apartamento, menina de 5 anos morre após cair do 4º andar

Uma criança de 5 anos morreu após cair do quarto andar de um prédio na região central de Chapecó, em Santa Catarina, na noite da última sexta-feira (8). A menina identificada como Luna Victorique Zabatiero estava sozinha no apartamento onde morava com a mãe e com o padrasto, que estavam no supermercado.

Uma das vizinhas relatou à Polícia que ouvia a criança pulando no apartamento, além do barulho da televisão. A testemunha relata que a menina estava próxima a uma janela aberta quando se desequilibrou e caiu do 4º andar do edifício.

A criança foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros já sem vida, com cortes e fraturas pelo corpo. No momento do resgate, os responsáveis por Luna ainda não tinham chegado local. Apesar das tentativas de reanimar a menina, o óbito foi confirmado após sua chegada no Hospital Materno Infantil de Chapecó.

Ainda segundo a polícia, moradores do local tentaram agredir o padrasto da criança, de 21 anos, que afirmou ter trancado a janela do apartamento que não tinha tela de proteção. A mãe, de 30 anos, estava em estado de choque.

Os responsáveis pela criança relataram que tinham deixado o local por 20 minutos para ir ao supermercado comprar o jantar. À Polícia Militar, vizinhos contaram que o casal deixava Luna sozinha em casa com frequência e a criança já foi vista sentada perto da janela em outras ocasiões.

O caso foi registrado pela PM como abandono de incapaz com morte e será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Chapecó. Ainda, a Polícia Civil informou que nenhuma das janelas do apartamento tinha tela de proteção para crianças, somente contra mosquitos.

Via Rádio Itatiaia