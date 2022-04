Soldado russo é preso após compartilhar vídeo estuprando bebê

As imagens do crime foram denunciadas nas redes sociais. Alexei Bychkov serve em uma unidade militar perto da fronteira com a Estônia.

O soldado russo Alexei Bychkov, de 24 anos, foi preso nesse sábado (9/4) após se filmar abusando sexualmente de um bebê e compartilhar o vídeo com colegas das forças armadas. Acredita-se que as imagens tenham sido gravadas durante o conflito com a Ucrânia.

De acordo com o jornal The Sun, Bychkov serve em uma unidade militar baseada em Pskov, no oeste da Rússia, perto da fronteira com a Estônia.

O vídeo foi denunciado por internautas após ser compartilhado no Telegram, no Twitter e em outras redes sociais. Não está claro onde e quando exatamente as filmagens foram feitas.

O soldado também é acusado de compartilhar outros vídeos de abuso sexual infantil com amigos.

Fonte: Metrópoles