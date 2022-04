Soldado morre ao ser atingido por descarga elétrica e Exército diz que vai apurar circunstâncias do acidente

O soldado do Exército Jose Cledson Silva Medalha, de 24 anos, morreu na manhã desta terça-feira (26) após ser atingido por uma descarga elétrica. O acidente ocorreu no município de Guajará, interior do Amazonas.

O militar fazia parte do Comando de Fronteira Juruá 61º Batalhão de Infantaria (61ºBIS), no Acre. De acordo com a assessoria do 61º BIS, Silva estava de férias e realizava um serviço elétrico caseiro quando o acidente ocorreu.